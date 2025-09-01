103'üncü yıl coşkusu

Abdullah SUİÇMEZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 103. yıl dönümünde Merit Park Hotel’de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Otel yönetimi, çalışanlar ve misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program, milli bayramın gurur ve sevincini yaşattı.

Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve ekibi tarafından hazırlanan program, otelin geniş bahçesinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Misafirlere dağıtılan KKTC ve Türk bayrakları kortejde taşınırken, coşkulu marşlar eşliğinde gerçekleştirilen fener alayı, otelin havuz alanında unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Kutlamalar, zeybek dans gösterisi ve milli marşların hep birlikte söylenmesiyle devam etti. Etkinlikler, katılımcılara milli birlik ve beraberlik duygusunu en güçlü şekilde yaşattı.

Merit Park Hotel yönetimi, milli bayramların aynı coşku ve heyecanla kutlanmasının, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



