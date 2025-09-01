Vaatlerini sıraladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Geleceğe İmza: Sözünüz, Sözümüz” başlığıyla seçmene yönelik kapsamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında hedeflerini ve vaatlerini sıralayan Tufan Erhürman, “Biz, halka güveniriz. Halkla birlikte yürüyecek, halkla birlikte kazanacak, halkla birlikte yöneteceğiz” dedi. Erhürman mesajında, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde sonuç alıcı bir müzakere süreci başlatacaklarını belirterek, Kıbrıslı Türklerin isteğinin, kurucu devletleri güçlü, dünyaca kabul edilen bir ortaklık olduğunu savundu. Erhürman, Cumhurbaşkanı olması halinde yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamının, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacağını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyeceğini vurguladı.

Halkla birlikte yönetim anlayışı

Erhürman, mesajında geçmişte çözüm üretemeyen ve sorunlara sorun ekleyen yönetim anlayışına karşı umut ve dayanışma çağrısı yaptı. “Ama biliyorum ki yorgun olsak da yılgın değiliz. Yılmaya, umudu söndürmeye, vazgeçmeye hakkımız yok” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı makamının halkın tüm kesimlerine açık bir “halk evi” olacağını ifade eden Erhürman, çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar, emekçiler ve üreticiler dahil herkesin eşit biçimde temsil edileceğini belirtti. Erhürmani,“Biz, halka güveniriz. Halkla birlikte yürüyecek, halkla birlikte kazanacak, halkla birlikte yöneteceğiz” sözleriyle yönetim anlayışını özetledi.

Kıbrıs sorunu ve sonuç odaklı müzakere

Erhürman, Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının merkeze alınacağı çözüm odaklı ve kararlı bir müzakere yürütme taahhüdünde bulundu. Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu devletten biri olduğunu vurgulayan Erhürman, beş yıldır yürütülmeyen müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı olması hâlinde resmi müzakerelerin Birleşmiş Milletler’in ilkeleri çerçevesinde başlayacağını ve geçmişte çözüme ulaşamayan süreçlerin aksine somut sonuç alınacağını belirten Erhürman, mülkiyet, kimlik, hidrokarbon ve enerji konularında Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyacaklarını açıkladı. Karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlık haklarının engellenemeyeceğini vurgulayan Erhürman, mevcut yönetimin görmezden geldiği bu sorunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Mülkiyet ve enerji meselesi

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevine dikkat çekerek, “Çözümsüzlük çözümdür” anlayışıyla mülkiyet sorunlarının çözülemeyeceğini vurguladı. Kıbrıs Rum Liderliğinin hukuku siyasetin aracı hâline getirmesine izin verilmeyeceğini belirten Erhürman, tüm adaletsizlikleri dünyaya duyuracaklarını ve kapsamlı çözüme ulaşmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Hidrokarbon ve enerji alanında Kıbrıslı Türklerin haklarının yok sayılmasına karşı çıkacaklarını ifade eden Erhürman, AB destekli projelerin uygulanabilirliği olmayan girişimlerle hayata geçirilmemesi gerektiğini vurguladı. Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü ve yeni geçiş noktaları gibi uygulamalarda Kıbrıslı Türklerin haklarının korunacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı ve yönetim vizyonu

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasa’ya uygun olarak görevlerini sorumlulukla yürüteceğini, hukuka ve liyakate dayalı kararlar alacağını ifade etti. Bakanlar Kurulu’na başkanlık yetkisi ile yürütme içindeki rolünün önemine dikkat çeken Erhürman, ülkenin güvenlik, ekonomi, eğitim, turizm, sağlık, çalışma yaşamı ve suç gibi alanlardaki sorunlarına çözüm üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın danışman istihdamı ve kamu maliyesi konusunda da titiz davranacağını belirten Erhürman, yolsuzluk, usulsüzlük, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi alanlarda siyasetten bağımsız bir rol üstleneceğini vurguladı.

Dış politika

Erhürman, Türkiye ile istişare ve yoğun diyalog içerisinde olacaklarını, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını uluslararası platformlarda savunacaklarını belirtti. BM, AB, Türkiye ve Kıbrıs Rum Liderliği ile diplomasi ve diyalog yoluyla sonuç üreten ilişkiler kurulacağını kaydetti. “Kahve içmem, yemek yemem” gibi engelleyici yaklaşımlara yer olmadığını vurgulayan Erhürman, tüm fırsatların sonuna kadar değerlendirileceğini belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik anlayışıyla yürütüleceğini tekrarladı. Mesajını, “Bu ülke, bu halk için gailesi olan herkesi, hepinizi, kim olduğunuzdan ne düşündüğünüzden bağımsız, yol arkadaşlığına davet ediyorum” sözleriyle tamamladı.

Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı 2025-2030 Vizyonu”nu seçim kampanyasının başlamasıyla geniş katılımlı özel bir etkinlikte açıklayacak.