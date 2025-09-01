Kıbrıs’ın ‘kara altını’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ozanköy Pekmez Festivali’ni ziyaret ederek hem üreticilerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, etkinliğin yerel üreticiler ve bölge halkı için önemine dikkat çekti.

Stantları tek tek gezdi

Stantları tek tek gezdi

Festival alanında kurulan stantları tek tek gezen Cumhurbaşkanı, ürünlerini sergileyen esnafla sohbet ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Pekmez yapımını yakından izleyen Tatar, üreticilerin çalışmalarını takdir etti ve stantlardan beğendiği ürünleri satın alarak etkinliğe destek verdi.

Festivalde vatandaşlarla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı, yerel ürünlerin ve kültürel mirasın önemine dikkat çekti. Etkinlik boyunca bölgenin geleneksel tatlarını deneyimleyen Tatar, pekmez yapımının hem emek hem de sabır gerektirdiğini belirterek üreticileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, festivale katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatar, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ozanköy 17. Pekmez Festivali’ne gittik. Adı gibi âşıkların, ozanların, candan insanların memleketi. Samimiyetleri, dostlukları ve misafirperverlikleri için Ozanköylü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kalıcı bir barış temenni ediyorum

Tüm dünyada savaşların ve acıların bir an önce dinmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığı mesajda “İnsanlığın en temel ihtiyacı olan barış, sadece savaşsızlık değil; adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün de hüküm sürdüğü bir yaşam biçimidir” ifadelerini kullandı.

“Bizler, savaşı, çatışmaları yaşayan ve barışın değerini en iyi bilen bir halkız. Tarih boyunca uğradığımız haksızlıklara rağmen, her zaman çözümü diyalogda, uzlaşıda ve hakkaniyette aradık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanarak 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile hem Kıbrıs Türklerine hem de Kıbrıs Rumlarına barış getirdiğini vurguladı.

Adada 1974’ten beri barış ortamının bulunduğunu aktaran Tatar, ihtiyaç duyulanın Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini kabul eden, iki devlet esasına dayalı bir çözüm olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, mesajını “Bu anlamlı günde, tüm insanlığa adil, özgür ve kalıcı bir barış temenni ediyorum. Dünya Barış Günü kutlu olsun.” sözleriyle noktaladı.

