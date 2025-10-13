3 kişi aranıyor

Gazimağusa’da geçtiğimiz Perşembe gecesi, bir aracın camlarının kasten kırılması ve araç içeri-sinde bulunan iki kişinin darp edilmesi olayıyla ilgili olarak zanlı U.Ş. dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olay-la ilgili 3 kişinin daha arandığı açıklandı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Göktuğ Sançar, zanlı U.Ş.’nin tespit edilen üç kişiyle birlikte, Erdoğan Acar Caddesi üzerinde bir aracın camlarını kasten kırdığını ve araç içerisinde bulunan iki kişiyi darp ettiğini belirtti. Polis, olayın meydana geldiği sırada böl-gede çok sayıda aracın bulunduğunu ve kamera kayıtlarının incelendiğini söyledi. Sançar, olayla bağlantılı olarak üç kişinin daha tespit edildiğini, ancak olaya karışan çok sayıda kişinin kimlik-lerinin henüz belirlenemediğini aktardı. Polis, zanlının olayla bağlantısının soruşturulduğunu ve incelemelerin devam ettiğini mahkemeye bildirdi. Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlı-nın tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlı U.Ş.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.