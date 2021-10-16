3 kişi darp edildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda konuşmak için çağırdıkları Ünal Eroğlu’nu ciddi şekilde darp ettikleri, aracının tüm camlarını kırdıkları ve cep telefonunu çaldıkları öne sürülen Hasan Çuhadar, Ahmet Uğur Gülsevener, Hasan Özkural ve Tolga Yaşar’ın ardından Raif Yıldırımer, Eray Tolga Keçeli ve Oran Binici de yakalandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükselirken, tüm zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 7 zanlıdan 4’nün Ünal Eroğlu’nu darp ettiği, 3’nün ise yoldan geçerken olayı görüp ayırmaya çalışan Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler isimli kardeşlere saldırdığı belirtildi.

Aracının tüm camlarını kırdılar

Soruşturmayı yapan polis, darp olayının 12 Ekim 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa' da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nin park alanında meydana geldiğini söyledi.

Polis, konuşmak için bir araya gelen Hasan Çuhadar ve Ünal Eroğlu'nun kavga ettiklerini belirtti. Polis, Çuhadar’ın Ünal Eroğlu’nu darp ettiğini ifade etti. Polis, daha sonra park alanında gelen Gülsevener’in de plastik boru ile Ünal Eroğlu'na gelişigüzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.



Polis, Hasan Çuhadar ile Ahmet Uğur Gülsevener’ın tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu Hasan Özkural ile Tolga Aşar’ın da Ünal Eroğlu’na yumruk atarak darp ettiklerini tespit ettiklerini söyledi.Polis, Ünal Eroğlu'nun kaş kısmında kesi, sağ kulağında şişlik, sırtında da darp izleri oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların daha sonra Eroğlu'na ait aracın camlarını sert bir cisim ile kırarak Samsung A5 marka cep telefonunu çaldıklarını aktardı.

Kavgayı ayırmaya çalışanları da dövdüler

Polis, yoldan geçen Mehmet Üçler ve İbrahim Halil Üçler’in kavgayı görüp ayırmak istediğini, bu esnada olay yerine gelen Raif Yıldırımer, Eray Tolga Keçeli ve Oran Binici’nin Üçler kardeşlere sert bir cisimle gelişigüzel vurup, ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.