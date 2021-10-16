Yasal işlem yapıldı

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında önceki gece saat 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 20 yaşındaki bir şahsın aracında da uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmeler kontrol edildi.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 280 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, sigortasız araç kullanma suçundan dolayı bir araç trafikten men edildi.

Kontrollerde uyuşturucu bulundu

Kontrollerde ayrıca tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir araç sürücüsü tutuklandı. Ziyamet - Gelincik yol kavşağı üzerinde yapılan kontrolde durdurulan araç sürücüsü İ.A.’nın (E-20) şüpheli hareketleri üzerine, bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. İ.A tutuklandı.