Derin soruşturma

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasa sorumlusu olarak çalışan Turgut Katırcı’yı 140 bin dolar çaldığı gerekçesiyle darp ettiği, parasın el koyulması için talimat verdiği iddia edilen Halil Falyalı ile suç ortakları olduğu öne sürülen Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı ve diğer 3 zanlı cezaevi arabasıyla mahkemeye getirildi. Sabah saat 11.00’de başlaması beklenen duruşma öğleden sonra 15.00’e ertelendi.

Uzun bir bekleyişin ardından gerçekleştirilen duruşmada Falyalı, Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce için avukat Mustafa Asena hazır bulundu.

Duruşmada dört zanlı hakkında müebbet hapis öngören ‘soygun’ başta olmak üzere ciddi darp, zorla alıkoyma ve şiddet suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“Her şeyini alın”

Mahkemede zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 7 Ekim 2021 tarihinde Les Ambassadeurs Casino’da yaşanan olayda Halil Falyalı’nın hırsızlık yaptığı gerekçesiyle casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurarak, “Keserim seni, benim paramı vereceksin” diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlı Falyalı’nın daha sonra Hakan Atıcı’ya, “Her şeyini alın, 140 bin dolar borcu var” diyerek, talimat verdiğini ifade etti.

Polis, Hakan Atıcı’nın da Türkistan Gülce’ye, “Arabasını, parasını alın” diyerek, talimat verdiğini belirtti.

Talimat üzerine Sedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in yanlarına Turgut Katırcı’yı alarak otelden ayrıldıklarını ifade etti. Polis, üç zanlının Turgut Katırcı’nın aracının bulunduğu yere giderek, Mercedes’ini aldıklarını açıkladı.

Polis; Sedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in Katırcı’yı tasdik memuru H.Ş. isimli şahsın yanına götürerek vekaletname imzalattıklarını, vekaletnamenin Türkistan Gülce’ye devredildiğini de belirtti.

Polis, üç zanlının daha sonra Katırcı’yı alarak, otele gittiklerini ifade etti. Polis, otelde Atıcı’nın, Beyar’a; Katırcı’nın telefonunu alıp, hesabındaki parayı havale etmesi için talimat verdiğini söyledi. Polis, Katırcı’nın hesabından birçok hesaba toplam 16 bin 500 lira aktarıldığını açıkladı.



Polis, Beyar’ın Atıcı’nın talimatıyla 14 adet borç senedi hazırladığını, bunların zorla Katırcı’ya imzalattırıldığını dile getirdiSedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in daha sonra Katırcı’nın eşinin Mazda marka aracı da aldıklarını ifade eden polis, son olarak, evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin lira nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Tam aksini söylediler

Olayla ilgili ilk olarak tutuklanan Sedat Aktaş’ın önceki gün teminata bağlandığını, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyleyen polis, Halil Falyalı, Hakan Atıcı ve Serkan Beyar’ın aynı gün gece saatlerinde teslim olduğunu belirtti. Polis, Türkistan Gülce’nin ise evinin önünde tespit edilerek, gözaltına alındığını dile getirdi.

Polis, dört zanlının meseleyle ilgili ifade verdiklerini, Katırcı’nın söylediklerinin tam aksi beyanlarda bulunduklarını açıkladı.

Zanlıların 7 günün ardından gözaltına alındıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, serbest kalmaları halinde kanıtlara etki edebileceklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savunmadan itiraz

Polisin ardından söz alan zanlıların avukatı Mustafa Asena, müvekkillerinin tutuklu kalmasını gerektirecek bir unsur olmadığını savundu.

Davaya bakan Savcı Ali Hidayet ise aranan 14 adet senet olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Hidayet, zanlıların 7 gün arandığını, önceki gün gözaltına alındıklarını ifade ederek, bu süre zarfında kimlerle bağlantı kurduklarına dair araştırma yapılacağını dile getirdi.

Polise süre verildi

Aktarılan tüm olguları değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, devam etmekte olan bir soruşturma ve aranan emareler olduğunu belirterek, polisin talep ettiği 3 günlük süreyi onayladı. Mahkemenin ardından Falyalı ve diğer zanlılar cezaevi arabasına konularak, Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar karakoldaki hücrelere yerleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021, 16:17