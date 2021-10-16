Kuralları ihlal etti

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza, 30 yaşındaki sürücü Turan Meral’in trafik kurallarına uymadan, kavşakta durmadan ve dikkatsiz araç sürmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu hafif yaralanan Turan Meral ile diğer aracın sürücüsü 47 yaşındaki Üzeyir Altuntaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonucu yaralanan her iki aracın sürücüsü ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kazada LU 832 plakalı araçta 15, SJ 451 plakalı araçta ise 20 bin liralık maddi hasar oluştu.