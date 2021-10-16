Kuralları ihlal etti

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza, 30 yaşındaki sürücü Turan Meral’in trafik kurallarına uymadan, kavşakta durmadan ve dikkatsiz araç sürmesi sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu hafif yaralanan Turan Meral ile diğer aracın sürücüsü 47 yaşındaki Üzeyir Altuntaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.45 sıralarında Haspolat bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki LU 832 plakalı araçla trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden, dikkatsiz bir şekilde seyreden Turan Meral, kavşakta durmadan Bülent Ecevit Caddesi’ne giriş yaptı. Bu esnada Üzeyir Altuntaş yönetimindeki SJ 451 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.Kaza sonucu yaralanan her iki aracın sürücüsü ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazada LU 832 plakalı araçta 15, SJ 451 plakalı araçta ise 20 bin liralık maddi hasar oluştu.