3 kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekiplerinin Gazimağusa’da başlayan operasyonu Girne’ye uzandı ve 25 gram “kokain” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Tasarrufunda uyuşturucu bulunan Basel Abusalama ile aynı ikametgahta bulunan Helal Muhammed Al Labahi, dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 27 Ocak 2022 tarihinde, Gazimağusa’da Muhammed Altürk isimli zanlının üzerinde 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ve 28 Ocak 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 1 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Polis, konu zanlının Girne’de bulunan evinin arandığını ve mahkeme huzurundaki zanlılar Basel Abusalama ile Helal Muhammed Al Lahabi’nin ikametgahta tespit edildiğini anlattı. Polis, evde yapılan arama sonucu Basel Abusalama’nın yatak odasında, dolap içerisinde, 25 gram “kokain” türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların bağlantılı olarak tutuklandıklarını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.