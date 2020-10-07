3 kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde karşı şeride geçen sürücü, iki araca çarptı; kazada üç kişi yaralandı. Kazaya yol açan sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, saat 17.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde yönetimindeki

KL 730 plakalı araçla hastane istikametinden Ortaköy'e doğru seyreden Amro Yehya Kemaleldin Hassanın (E-21) sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje çarparak karşı şeride geçti.



KL 730 plakalı araç, o esnada karşıdan gelen Cem Güzelkeskin (E-46) yönetimindeki MD 483 plakalı araç ile Aisha Rehman (K-31) yönetimindeki GC 703 plakalı araca çarptı.Kazada yaralanan MD 483 plakalı araç sürücüsü Cem Güzelkeskin ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Miray Güzelkeskin (K-3) ve GC 703 plakalı araç sürücüsü Aisha Rehman Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cem Güzelkeskin'in müşahede altına alındığı, diğer yaralıların ise taburcu oldukları belirtildi.Kazaya sebebiyet veren KL 730 plakalı araç sürücüsü Amro Yehya Kemaleldin Hassanın ise tutuklandı.