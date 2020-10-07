Elebaşı ortaya çıktı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri ve 180 gram ile yakalanan Smart Abeyewe’nin suç ortağı Cengiz Han Topacık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Topacak’ın uyuşturucuyu reklam tabelalarının altına bıraktığı, Smart Abeyewe’nin ise almaya geldiği belirtildi.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlı Topacık’ın bölgedeki reklam tabelaları altına 280 gram hintkeneviri ve 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bırakırken görüldüğünü ifade etti. Polis, daha sonra bırakılan uyuşturucuları almak için ZRH 367 plakalı araç ile Smart Abeyewe’nin olay yerine geldiğini, makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını ifade etti.Polis, şu an aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise ZRH 367 plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı.Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirterek Cengiz Han Topacık’ın 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.