"Ankara’yı durdurun"

Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Maraş’ın kademeli olarak açılması yönünde karar alınması üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i arayan Rum lideri Nikos Anastasiadis’in ‘acil önlem’ istediği bildirildi.
Rum ajanslarından elde edilen bilgilere göre Anastasiadis, Guterres ile iki kez telefon görüşmesi yaparak, Maraş’ı açma kararı alan Türkiye’nin durdurulmasını istedi. Anastasiadis, atılan bu adımın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.
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