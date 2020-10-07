"Ankara’yı durdurun"

Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Maraş’ın kademeli olarak açılması yönünde karar alınması üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i arayan Rum lideri Nikos Anastasiadis’in ‘acil önlem’ istediği bildirildi.

Rum ajanslarından elde edilen bilgilere göre Anastasiadis, Guterres ile iki kez telefon görüşmesi yaparak, Maraş’ı açma kararı alan Türkiye’nin durdurulmasını istedi. Anastasiadis, atılan bu adımın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Rum Ulusal Konsey olağanüstü toplandı



Bu arada Rum Ulusal Konsey’i Türkiye’nin Maraş kararı sonrası olağan üstü toplantı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada “Türkiye’nin BM kararlarını ihlal eden adımlarını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Türkiye’yi özellikle 1984 tarihli 550 ve 1992 tarihli 789 sayılı BM kararlarına uyması çağrısı yapıldı. Ulusal Konsey ayrıca açıklamada tüm taraflarla Kıbrıs sorununun tehditlerden uzak ve başarılı bir şekilde çözülmesi için verimli bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu belirtti.