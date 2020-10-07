Hintkeneviri Ferdi’ye iyi gelmedi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta evinde hintkeneviri yetiştirdiği tespit edilerek tutuklanan ve soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Ferdi İyigün, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkûm edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer'den oluşan heyetin baktığı davada sanık 6 ay hapse mahkûm edildi.

Ağır ceza mahkemesi kararında uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.



Sanığın tasarrufunda bulunan bir kök hintkenevirinin az miktar olduğunu kaydeden heyet, bu nedenle kısa süreli hapis cezası verdiklerini kaydetti.Heyet, sanığı yargılandığı “uyuşturucu madde hintkeneviri ziraatı” suçundan 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik ekipleri, 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Alsancak’ta sanığa ait evde arama yapmış, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri bitkisi bulmuştu. Sanık soruşturmanın ardından 21 Ağustos’ta yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.