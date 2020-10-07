Maraş açılımını eleştirdi

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"Hatalı bir davranış"

Maraş açılımını eleştirdi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş konusunun, BM ile çatışma içine girmeden, uluslararası hukuk içinde kalarak ve çözüme bir engel oluşturacak şekilde değil, çözüme katkı yapacak şekilde değerlendirmek gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı yazılı açıklamasında, “BM Genel Sekreteri, seçimlerimizden sonra gayri resmi 5+1 toplantı çağrısı için hazırlıklarını yaparken, yine seçimlere ramak kala kapalı Maraş konusunda yapılmaya çalışılanlar Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda zor durumda bırakacak hatalı bir davranış anlamındadır” ifadelerini kullandı. Akıncı, Cumhurbaşkanlığının sorumluluk alanına giren Maraş gibi önemli bir konunun seçimlere çok kısa bir süre kala açıkça seçim malzemesi yapılmış olmasının son derece yanlış olduğunu söyledi.  

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 10:05
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
murat saz
murat saz - 7 saat Önce

Sagda solda isimiz dalavera.Mismil bir siyaset uretemiyoruz.Ne papazda hayir var nede hocada.Siyasetcilerde kuyrukyildiz gibi dinci sinci oy pesinde halki oyaliyorlar.Siyaset diyalog kurmak demektir.

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