3 yıl süreyle uyutulmuş

Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de 3 yıldır beraber yaşadığı 26 yaşındaki kız arkadaşının evli olduğunu öğrenen 41 yaşındaki Avni Cankurt, deliye döndü. Kız arkadaşını, boğazını sıkarak ve ısırarak darp ettiği iddia edilen zanlı tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Avni Cankurt’un çocuğunun yemeğini yediği için kız arkadaşıyla tartıştığını ve darp ettiğini söylerken, zanlı başka bir iddiada bulundu. Zanlı, “3 yıldır birlikte yaşıyoruz. Evli olduğunu yeni öğrendim. Bu nedenle tartıştık ama darp etmedim” dedi.

Soruşturmayı yapan polise ise genç kadının boğazında ısırık izi tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Aydınköy’deki ikametgahın mutfağı içerisinde; çocuğunun yemeğini yediği gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’nin (K-26) boğazını sıktığını ve ısırdığını söyledi.

Polis, zanlının 31 Temmuz 2023 tarihinde Aydınköy'deki ikametgahında tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlı hakkında bir gün süreyle tutuklama talep etti.

“Yıllar sonra evli olduğunu öğrendim”

Polisin ardından söz alan zanlı ise tartışmanın yemekle alakası olmadığını öne sürdü. Zanlı yıllardır birlikte yaşadığı kız arkadaşının evli olduğunu öğrendiğini söyleyerek, Sordum böyle bir şey duydum diye, doğru olduğunu söyledi. Tartıştık ama darp etmedim” dedi.

Boğazında ısırık izi tespit edildi

Zanlının beyanı üzerine duruşmaya bakan Yargıç, polise darp raporu olup olmadığını sordu. Polisin darp raporunda ısırık izi olduğunu söylemesi üzerine Yargıç, yürütülmekte olan bir soruşt

urma olduğunu, darp izi tespit edildiğini belirterek, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.