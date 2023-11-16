‘Kardeş ülkeyiz’ 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, CHP’nin eski Genel Başkanı ve Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’i de saygı ve rahmetle anan Töre, Türkiye’de Kıbrıs meselesinin partiler üstü bir konu olarak görülmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel de konuşmasında ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ne yapmayı istediklerini ifade ederek bu ziyaretin KKTC’nin kuruluş bayramına denk gelmesinden dolayı büyük kıvanç duyduklarını belirtti.

Özel, KKTC’yi “yavru vatan” deyiminin aksine “kardeş ülke” olarak gördüklerini vurgulayarak parti olarak bundan sonraki süreçte Kıbrıs konusunda çok daha fazla iletişimde olmak istediklerini ifade etti.

KKTC’de bulunan tüm siyasi partilerle yakın temas halinde olmak istediklerini dile getiren Özel, Başkan Töre nezdinde Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerine selamlarını iletti.

Üstel: Ecevit ve Erbakan sayesinde…

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Özel ve heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, CHP’nin, KKTC’de ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi. Üstel, bugün KKTC’nin 40’ıncı yılı, gelecek sene 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlanıyorsa bunun dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan’ın cesur davranışları sayesinde olduğunu söyledi.

“Hangi eve gitseniz Ecevit’in resmiyle karşılaşırsınız”

KKTC’de dönemin Başbakanı Ecevit’in, “Kıbrıs’ın Karaoğlan'ı” olarak anıldığını ifade eden Üstel, “Hangi eve gitseniz Ecevit’in resmiyle karşılaşırsınız” dedi. Başbakan Üstel, bu nedenle CHP’ye Kıbrıs Türk halkının sempatisinin, bakış açısından farklı olduğunu kaydetti.

Erhürman: İlişkilerimiz iki kardeş parti olarak önemlidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), dün adada temaslarda bulunan Özel ve beraberindeki heyeti ağırladı. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i tebrik etti. Erhürman, “İlişkilerimizin iki kardeş parti düzeyinde devam edebilmesi her zaman arzu ettiğimiz bir şeydir” diyerek sözlerini tamamladı.

Özel: CTP bizim kardeş partimiz

Erhürman’ın ardından söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de CTP ile Sosyalist Enternasyonal’de yer aldıklarını ve kardeş parti olduklarını dile getirdi. Özel, CTP ile ilişkileri geliştirerek devam etme amacında olduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023, 09:33