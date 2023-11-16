KKTC tanınmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın başkanlık ettiği heyette, AK Parti Kayseri Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ da yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğuna vurgu yaparak, KKTC’nin bağımsızlığının 40’ıncı yıl dönümünü kutladı.

KKTC’nin sonsuza barış, huzur ve hür bir şekilde var olmasını temenni eden Bozdağ, KKTC’de yaşanan gelişmelere vurgu yaparak, “İleride daha da güçlü ve kapıların tamamen açıldığı bir KKTC görmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin daima KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini anımsatan TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Türk ordusunun varlığının adada barış ve istikrarın teminatı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin tanınması konusunda belli bir noktaya gelindiğini belirten Bozdağ, izolasyonların kaldırılması konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

