İyi değiliz 

Kuzey Kıbrıs’ın nüfusu tam olarak bilinmemekle birlikte resmi makamlar bunun 392 bin olduğunu söylüyor. Güneydeki nüfus ise bir milyon 200 bin civarında. Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısı ise kuzeye gelenlerden 3 kat daha fazla. Buna karşın bu yıl içinde güneyde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişi hayatını kaybederken, kuzeyde can kaybı 41 oldu.

Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidu yaptığı açıklamada trafik kazalarının daha çok cep telefonundan kaynaklandığına dikkat çekerek “gözler cepte değil yolda olmalıdır” dedi. Rum bakan, bu yıl içinde cep telefonu kullanımı nedeniyle 6 bin 367 kişiye ceza kesildiğini söyledi. KKTC’de ise sadece bir hafta içinde sürat ve cep başta olmak üzere 3 bin 200 kişiye ceza kesildiği belirtildi.

Detayları açıkladı

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidu Prokopiu “Gözler Yolda-Cep Telefonu Bekleyebilir” temalı yol güvenliğine ilişkin kampanya ile, trafik sorunlarına dikkat çekti.

2023 yılında meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rum bakan, ölümlü kazalardan 9’unun dikkatsiz sürüşten meydana geldiğini ifade etti.

Adalet Bakanı açıklamasında ayrıca 2022 yılında cep telefonu kullanımı nedeniyle 7 bin 331; 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar ise 6 bin 367 cezanın kesildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Kukkidu, trafikte bir anlık dikkat dağınıklığının çok kötü sonuçlara neden olabileceğini, çoğu zaman sürücülerin trafik ışıklarında beklerken cep telefonuyla konuştuklarının, mesajlaştıklarının, sosyal medyada gezdiklerinin ve selfie çektiklerinin görüldüğünü de ifade etti.