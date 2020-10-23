300 grama 3 yıl hapislik

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2020 yılı Ocak ayı içerisinde 300 gram hintkeneviri ile yakalanan Uchenna Micheal Jonah ve Salman Abbas Yerima hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 3’er yıl hapse mahkum edildi.

Kararda uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekilirken, toplumda ciddi huzursuzluğa neden olduğu ifade edildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı okuyan mahkeme Başkanı Nüvit Gazi, Uchenna Micheal Jonah ve Salman Abbas Yerima’nın 300 gram uyuşturucu tasarrufu suçundan yargılandığını, ele geçirilen miktarın külliyatlı olduğunu söyledi.

Gazi, sanıklar hakkında ceza verirken uyuşturucu miktarının dikkate alındığını ifade etti. Gazi, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına da vurgu yapıp, bu hususun toplumda ciddi huzursuzluğa neden olduğunu dile getirdi.

Cezalar hem caydırıcı hem ibret verici olmalı

Gazi, toplum sağlığını tehlikeye atan bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde suçundan 3’er yıl hapislik cezası verdiklerini açıkladı.