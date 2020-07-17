Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, polis karakolu önünde rutin trafik kontrolü gerçekleştiren ekipler, Metin Kocadal isimli sürücünün hareketlerinden şüphelenerek üzerini aradı. Yapılan aramada 3 buçuk gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Şube Dörtyol’a giderek, sürücü Metin Kocadal ile o esnada araçta bulunan arkadaşları Hakan Arabacı ile Ramazan Çember’i gözaltına aldı.

Polis, suçla bağlantılı Turgut Şenol’u da Lefkoşa’da tespit ederek yakaladı.

Zanlılar dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlı Metin Kocadal, “Arkadaşlarımın uyuşturucu maddeyle hiç bir alakaları yoktur” iddiasında bulundu.

Hareketlerinden şüphelenildi

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, 15 Temmuz 2020 tarihinde, saat 07.50’de, Dörtyol Polis Karakolu’nun önünde trafik kontrolü yapan ekibin, Metin Kocadal’ın hareketlerinden şüphelenerek üzerini aradığını söyledi.

Polis, yapılan aramada sigara paketi içerisinde 3 buçuk gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Safa, Metin Kocadal ile araçta yolcu olarak bulunan Hakan Arabacı ve Ramazan Çember’in gözaltına alındığını kaydetti.

Kocadal’ın uyuşturucu maddeyi Turgut Şenol’dan aldığını söylediğini belirten polis, zanlının Lefkoşa’da tespit ederek gözaltına alındığını akatardı.

Safa, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Zanlı Kocadal: Arkadaşlarım suçsuz

Mahkemede söz alan zanlı Metin Kocadal, “Arkadaşlarım olan Hakan Arabacı ve Ramazan Çember’in uyuşturucu madde ile hiç bir alakaları yoktur” iddiasında bulundu.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.