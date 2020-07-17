Uçar teminata bağlandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde gece yarısı 5’er kişilik iki gruba ayrılıp bıçaklarla kavga Seyit Geçici (20), Ahmet Aygül (22), Zal Bolat (20), Mustafa Aygül (19) ve Mehmet Aygül (19), A. A.(E-16), M.E.T. (E-17), M.A.B.(E-17), İ.U.(E-17) ve Yusuf Uçar (18) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Polis, geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkararak haklarında 3 gün tutukluluk emri aldığı 10 zanlıdan 9’una dava okuyarak serbest bıraktı. Kavgada bıçak kullandığı ve Mehmet Aygül'ü hafif yaraladığı belirtilen İbrahim Uçar ise mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Polis, Seyit Geçici, Ahmet Aygül, Zal Bolat, Mustafa Aygül, Mehmet Aygül’in bir grup, Yusuf Uçar, A. A.(E-16), M.E.T. (E-17), M.A.B.(E-17) ve İ.U’nun (E-17) karşı grubu oluşturup saat 00.30 sıralarında kavga ettiklerini söyledi.

Kavganın kız meselesi yüzünden çıktığını belirten polis, zanlıların birbirlerine vurduklarını, olayda İbrahim Uçar'ın Mehmet Aygül'ü sağ omuz altı ve sol arka sırtından yaraladığını ifade etti.

Zanlıların olay günü tutuklandığını, kavgada kullanılan bıçağın bulunduğunu kaydeden polis, Uçar hariç diğer 9 kişiye dava okuyup serbest bıraktıklarını açıkladı. Polis, kavgada yaralama suçu işleyen Uçar’ın ise davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bıraktı.