‘Gerçek ortaya çıkacak’

Suna ERDEN

Kız arkadaşını zorla Taşkent’e götürdükten sonra darp edip, silahla öldüreceğini söyleyerek cep telefonundaki şahsi bilgileri aldığı iddia edilen Şenol Bayur, aleyhindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabı facebook’tan paylaşım yapan Bayur, “Başıma üzücü bir olay geldi. Beni tanıyanlar bilir, ben öyle bir insan değilim” mesajını yazdı. Bayur, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, şunları belirtti:

“İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor. Polisimiz ve yüce mahkememiz bu olayı aydınlatacaktır.

O zaman gülen taraf ben olacağım… İlahi adalet en kısa zamanda yerini bulacaktır.”

Bayur, ayrıca paylaşımında haberi yapanları da eleştirdi.

Polis ne demişti

Şenol Bayur’u mahkemeye çıkaran polis, olayın 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini söylemişti.

Polis, Şenol Bayur'un kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı Ç.K.’yi zorla kaçırıp Taşkent'e götürdükten sonra cep telefonunun şifresini vermezse aracının torpido gözünde tasarruf ettiğini söylediği tabanca ile kendisini öldüreceğine dair tehditte bulunduğunu ifade etmişti.

Polis, Bayur’un şifreyi aldıktan C.K.’nin fotoğraf galerisini, mesaj geçmişini, video ve fotoğraflarını kendi telefonu ile çektiğini, kız arkadaşını boğazından ve saçından tutup çekerek yerde sürüklediğini kaydetmişti.