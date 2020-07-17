Girne’de kokain türü uyuşturucu

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda Hüseyin Turul gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Girne’de gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlının tasarrufunda bulundurduğu 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığı sırada tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada ise yatak üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipet ve yaklaşık bir gram ağırlığında kokain bulunduğunu ifade etti. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, mesele ile ilgili aranan bir şahıs olduğunu vurguladı.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan bir kişi olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.