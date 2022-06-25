Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği iş birliğinde “Birinci Basamak Sağlık Birimlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar” başlıklı kurs düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve üç gün süren kurs, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Bebiş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Eğitim Birim sorumluları Yrd. Doç. Dr. Mine Bahçeci ve Uz. Hem. Demet Erol koordinatörlüğünde düzenlendi.

Birinci basamak sağlık birimlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalıkların önlenmesi konusunda en sık karşılaştıkları sorunlara yönelik güncel yaklaşımların tartışıldığı, hemşirelerin bireysel mesleki gelişmeleri ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı kursa, KKTC genelinde hastane ve birinci basamak sağlık birimlerinde çalışan 35 hemşire katıldı. Kursa katılan hemşirelere katılım belgesi verildi.