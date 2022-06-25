Suç makinesi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gündüz vakti evine girdiği 71 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkışan Nijeryalı 24 yaşındaki Chidera Emmanuel hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kadının evine girer girmez soyunmaya başlayan ve tamamen çıplak kaldıktan sonra kadına tecavüze kalkışan Emmanuel dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının tecavüze teşebbüs suçunu işlediği eve girmeden önce başka bir ikametgâha girip hırsızlık yaptığı açıklandı. Zanlının ayrıca ülkede kaçak yaşam sürdüğü de belirtildi.

Duruşmada olayı yeniden aktaran polis, zanlının 16 Haziran 2022 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Köşklü Çiftlik bölgesinde ikamet eden 71 yaşındaki kadının evine gizlice giriş yaptığını söyledi.

Polis, apartmanın üçüncü katındaki ikametgâha giriş yapan Emmanuel’in 71 yaşındaki kadını karşısında görünce önce kapıyı içeriden kilitlediğini ardından soyunmaya başladığını açıkladı.

Polis, zanlının tamamen çıplak kaldıktan sonra söz konusu kadına hitaben İngilizce olarak "Are you ready" yani “hazır mısın?” dediğini, kadını boğazından sıkarak sırt üstü yatırdıktan sonra cinsel tecavüzde bulunmak istediğini dile getirdi.

Polis, kadının kendi çabası ile yerden kalkmayı başardığını, ikametgâhın dışına çıkarak, yardım istediğini anlattı.

Polis, bu esnada zanlının balkondan atlayıp kaçtığını ancak kısa süre sonra olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgâhta tespit edilerek ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, olay günü yakalanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 7 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının tecavüze teşebbüs ettiği gün hırsızlık suçu işlediğine dair bazı tespitlerde bulunduklarını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade eden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı ‘cinsel tecavüze teşebbüs etmek, ev açma, sirkat, mülke tecavüz, ciddi darp’ suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.