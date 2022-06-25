Telefon kaydı başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı İnönü köyünde, 6 yıl önce yaşı 15 olan kız arkadaşıyla birçok kez cinsel ilişkiye giren ve görüntülerini telefona kaydeden Sami Özyürekliler, ilişki görüntülerinin genç kızın Instagram hesabına gönderilmesi üzerine tutuklandı. Zanlı dün 16 yaşındaki küçük kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlının cinsel ilişkiyi kabul ettiği, hatta telefona kaydettiğini söyledi ancak video kayıtlarını gönderen şahsın kendisi olmadığını öne sürdüğü açıklandı.

Birçok kez ilişkiye girdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının 2015 yılı Eylül ile 2016 yılı Haziran ayları içerisinde, o tarihlerde 15 yaşında olan kız arkadaşını

İnönü’deki evine götürüp birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Kıvanç Özoğlu, zanlının 2016 yılı Mart ayı içerisinde ise cinsel ilişki anını kayda aldığını ifade etti.

Genç kızın Instagram hesabına 17 Ekim 2021 tarihinde, zanlı ile birlikte yaşadıkları ilişki anında çekilen videonun sahte bir hesaptan gönderildiğini söyleyen polis, 19 Nisan 20222 tarihinde yine başka bir sahte hesaptan, “yaptıklarını biliyorum” şeklinde mesaj atıldığını ifade etti. Konu mesajların devamının geleceğini düşünmesi nedeniyle genç kızın önceki gün polise gelerek şikâyetçi olduğunu belirten Kıvanç Özoğlu, zanlının 19 16 yaşından küçük kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suçlaması ile tutuklandığını açıkladı.

“Kim gönderdi bilmiyorum”

Zanlının, cinsel ilişkiyi ve video kaydı aldığını kabul ettiğini bildiren polis, video görüntülerini müştekiye gönderen kişiyi bilmediğini iddia ettiğini ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, lehinde 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.