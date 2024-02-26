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35. ve 36. Dönem Ombudsman Raporları, Ombudsman Varol tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol Ocak-Haziran 2023 ve Temmuz -Aralık 2023 dönemlerini kapsayan 35. ve 36. Dönem Raporlarını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu. 

35. ve 36. Dönem Ombudsman Raporları, Ombudsman Varol tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu
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Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda  gerçekleştirilen kabulde  konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir yere sahip olduğunu, çalışmalarını takip ettiğini ve özellikle  yurtdışı faaliyetlerinde  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı olarak kaıtldığı,  Uluslararası Kuruluşlardaki  temsiliyetindeki çalışmalarını  takdirle izlediğini ifade ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi. Ombudsman İlkan Varol da konuşmasında,  dairenin işleyişi ile ilgili bilgi aktarırken mevcut kadro yetersizliğinin ve hukukcu ihtiyacının giderilmesi amaçlı tamamladığı  yasa çalışması ile ilgili de  bilgi verdi. Bununla birlikte Varol; yurt dışında gerçekleşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Ombudsmanı olarak katıldığı Uluslararası Kuruluşlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

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