35. ve 36. Dönem Ombudsman Raporları, Ombudsman Varol tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Ombudsman’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir yere sahip olduğunu, çalışmalarını takip ettiğini ve özellikle yurtdışı faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı olarak kaıtldığı, Uluslararası Kuruluşlardaki temsiliyetindeki çalışmalarını takdirle izlediğini ifade ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi. Ombudsman İlkan Varol da konuşmasında, dairenin işleyişi ile ilgili bilgi aktarırken mevcut kadro yetersizliğinin ve hukukcu ihtiyacının giderilmesi amaçlı tamamladığı yasa çalışması ile ilgili de bilgi verdi. Bununla birlikte Varol; yurt dışında gerçekleşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı olarak katıldığı Uluslararası Kuruluşlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.