Buram buram Kıbrıs kokuyor

Ömer KADİROĞLU

Girne Tiyatro Su ekibinin sahnelediği ve Girne’de kapalı gişe oynayıp halkın büyük beğenisini alan “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyun Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde geçtiğimiz akşam Arabahmet Kültür Evi’nde izleyici ile buluştu.

Oyunu izlemeye gelen sanatseverler kahkahaya boğulurken oyunda kullanılan Kıbrıs şarkıları ile keyifli bir akşam geçirdi.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal oyun yazma yarışmasında jüri tarafından birincilikle taçlandırılan oyun, Lefkoşa Türk Belediyesi himayelerinde 3 kez daha sahnelenecek. Yönetmenliğini Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yaptığı oyun 15 Mart, 22 Mart ve 29 Mart tarihlerinde saat 20.30’da Arabahmet Kültür Evi’nde perdelerini açmaya devam edecek.

Buram buram Kıbrıs tüten oyunun bilet satışından elde edilecek gelir Lefkoşa Hayvan Barınağına yuva olarak bağışlanacak. Oyunun biletleri biletinial.com/tr-tr adresinden ve oyun günü gişeden temin edilebiliyor.

Oyunun reji asistanlığını Fatma Tüney, dekor ve kostüm tasarımını Derman Atik, ışık tasarımını Mehmet Saygıer, müzik tasarım ve düzenlemesini Adamos Katsadonis, müzik kayıt ve Türkçe düzenlemesini Kamil Atik, dans ve koreografisini ise Erbil Akün yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 09:50