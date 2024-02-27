Haklı eleştiri

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçmemesini eleştirdi.

Töre, “Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Yeşil Hat’tan izlemek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçerek temaslarda bulunması gerekirdi” dedi.

Açıklamaya göre Töre, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu İş Dünyası Turizm ve Kültür Elçileri Grubu Başkanı Okyay Sadıkoğlu ve Almanya’dan gelen Türk iş adamları heyetlerini kabul etti.

Zeliha Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde Töre, “KKTC’nin ‘Ne mutlu Türk'üm" diyen herkesin milli devleti olduğunu söyledi.

“KKTC’nin turizm ve eğitim alanında ileri boyutta olduğunu” söyleyen Töre, iş insanlarının yapacağı yatırımların kendilerini mutlu edeceğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsatarak KKTC’ye geçmemesini eleştiren Töre, “Steinmeier’in eşitlik çerçevesinde Kuzey’e geçmesi ve buradaki insanlarla da görüşmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı. Töre, “Berlin duvarı ile KKTC gerçeğinin benzetilmesinin doğru olmadığını” da söyledi.

Töre, Avrupa’nın lider ülkelerinden biri olan Almanya’nın Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs ile ilgili gerçeklerini bilmediğini ifade etti.

KEİ ve TİKA vazgeçilmez…

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörlüğüne (KEİ) atanan Erol Öz’ü Meclis Şeref Salonunda kabul etti.

Öz’e yeni görevinde başarılar dileyen Töre, Anavatan-yavru vatan ilişkisi içinde başlayan sürecin iki devletin iş birliğine dönüşmesini ve KKTC’nin gelişmesine katkı konulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türkiye’nin birçok alanda verdiği desteğe işaret eden Töre, KEİ ve TİKA’nın KKTC açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Öz: Hep birlikte çalışacağız

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz de, KEİ’nin KKTC ve Türkiye’nin iş birliğinin gelişmesi noktasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Öz, “Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, KKTC’de de Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda kalkınmak ve müreffeh günlere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.