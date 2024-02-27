Harekete geçildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Akçay’da başlatılan “İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesinin ikinci etabı, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi bünyesinde Mehmetçik’e bağlı Pamuklu köyünde hayata geçti. “Kozada” projesinin ardından, keçeden ürünler için “Keçada” projesine start verdiklerini söyleyen Sibel Tatar, bu marka altında keçeden terlik, şapka, şal gibi ürünler üretmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Konuyla ilgili TAK muhabirine konuşan Sibel Tatar, ipek kozasından ürünlerin Kıbrıs Türk kültüründeki yerine işaret ederek, projenin hem unutulmaya yüz tutmuş bu üretime yeniden hayat vermek hem de kadınlara ekonomik özgürlüklerini ele alma şansı vererek güçlendirmek amaçları taşıdığını anlattı.

Bu projelerin, kültüre sahip çıkmak ve turizmi desteklemek yanında, kadınların güçlendirilmesi adına da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sibel Tatar, “Kadını şiddet ve mağduriyetten korumak için en doğru yol onu güçlendirmek, ekonomik gücünü eline almasını sağlamaktan geçer” vurgusu yaptı.

Münüse Ağagil’in ipekten çocuk kıyafetleri, tulumlar, yatak çarşafları, yastık kılıfları, şallar, fularlar tasarladığını kaydeden Sibel Tatar, özellikle ipek yastık kılıfı gibi ürünlerin Avrupa ve Amerika’da büyük talep gören ürünler olduğunu kaydetti.

“Yıllar önce adamız ipekten, kozadan gelir elde ediyordu, bu ürün ihraç ediliyordu. Yıllar önce hemen her evde bir tezgâh vardı.” diyen Sibel Tatar, konu gündeme gelince birçok kişinin kendilerine “Benim annem evde dokurdu benim kayınvalidem bana tüm çeyizimi kendi dokuyarak yapmıştı” dediğini belirtti.