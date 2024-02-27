Güvence verdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 12.05’te Zorlu Töre başkanlığında yasama gündemiyle toplandı.

Toplantının özel gündeminde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sayıştay Komitesinin, Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu yer aldı.

Tezkereler oy birliğiyle onaylandı

Bilgi ve onaya sunuşlarla başlayan genel kurulda ilk olarak Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin genel kurulda üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere de oy birliğiyle onaylandı.

Genel kurulda daha sonra bazı karar ve yasa tasarılarının üçüncü görüşmelerine ivedilik alındı. Buna göre, "Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının" Genel Kurulda üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda ayrıca Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, narenciye ve yükseköğretim konuşuldu.

Erhürman: Güzelyurt ve Lefke çürümenin zehrini soluyor

62’nci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, narenciyede ve yükseköğretimde yaşananlara işaret ederek, “Güzelyurt ve Lefke çürümenin zehrini soluyor” dedi.

Erhürman’ı yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin “sahte diplomayla” anılmasına ortadan kaldırmak için gereğinin yapılacağını ve denetimden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ise, “Narenciye için hiçbir şey yapılmadı demek doğru değil” diyerek Cypfruvex’e sıkma makinesi getirileceğini ve depolama kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yapacağı konuşmayı “kahır seansı” olarak niteleyerek başladığı sözlerine narenciyede yaşanan sorunlara değindi.

Narenciyenin uzun sürededir konuşulduğunu ancak yaşananların ortada olduğunu kaydeden Erhürman, “Mandoranın cesedi ortada. Buyurun cenaze namazına… Hükümet denen yapının da Mandora gibi cenazesi kaldırılmalı …” dedi.

Ticaret Dairesinin resmi verilerine göre, 2022’de 95 bin 815 bin ton narenciye ihracından 24 milyon 282 bin dolar gelir elde edildiğini, bu oranın da toplam ihracatın yüzde 20’sine denk geldiğini söyledi.

Bu sektörün zannedilenden de geniş bir kesimi etkilediğini ifade eden, “Gelirin yarısını kaybetmiş durumdayız” diyen Erhürnan, gelecek yıl da benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalınmasının olası olduğunu belirtti.

“ATV’nin haberi var, bizim yok…”

Yabancılara mülk satışı konusuna da değinen Tufan Erhürman, “Bize, ‘abartıyorsunuz, rakamlar sizin dediğiniz gibi’ değil dendi… Sonrasında ikna oldunuz… Bir çalışma yapıldı. Sayın Oğuz bunu bize de verdi. Bu savcılığa da gitti. Savcılıktan görüş gelmesini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz…” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ATV’deki açıklamasına değinerek, yayının bant çözümünü Meclis kürsüsünden okuyan Erhürman, bu yayında İsraillerin satın aldığı arazilerle ilgili komisyon kurulduğunun söylendiğini belirterek, “ATV’nin haberi var, bizim yok…” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın mülk satışlarıyla ilgili “kirli işlerden” söz ettiğine işaret eden Erhürman, “Ben bunun üstüne ne diyeyim?. Bu sorumsuzluğun dibidir…” dedi.

Genel kurul dünkü oturumunu tamamlamadan önce Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesini yaptı ve Pandemi Döneminde Karantina Uygulamaları Hakkında Sayıştay Denetim Raporunu ele aldı. Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesinin tamamlanması ve tasarının üçüncü ve son görüşmesi ivediliği olmadığından bir sonraki toplantıya bırakılmasının ardından söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, daha önce konu hakkında konuştuğunu anımsatarak, konuyla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de görüştüğünü belirtti.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler

Meclis Genel Kurulu daha sonra seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümüne geçti. “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar ile Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı"nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarının kısa ismi okundu ve bütünü oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı"nın üçüncü görüşmesine geçildi ve oylandı.

