Şok gelişme: Dosya ortada yok

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kutlu Ada cinayeti dosyasının ortada olmadığı yönünde bir duyum aldıklarını açıkladı. "Polis dosyası kayıp" diyen Özersay, aldığı duyumun doğru olduğuna inanmak istemediğini söyledi. Özersay'ın açıklaması şöyle:

Az önce bize ulaşan bir duyuma göre Kutlu Adalı cinayeti dosyası ortada yok, 1990'larda hazırlanan polis dosyası kayıp! Bunun doğru olduğuna inanmak istemiyorum!





**Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, partisinin Polis Genel Müdürlüğü’ne Kutlu Adalı cinayetine ilişkin suç duyurunda bulunduğunu hatırlatarak şu anda bahsi geçen isimlerin o zaman da konuşulduğunu ancak herhangi bir sonuca bağlanamadığını belirtti. Manavoğlu yazılı açıklamasında, “Daha önce faili meçhul olarak adlandırılmasına rağmen şu anda bahsi geçen isimler o zaman da konuşuluyordu. Ancak herhangi bir sonuca bağlanamadı ve bu Kıbrıs Türkü için büyük bir yara oldu. HP olarak konunun araştırılması için taleplerimizi Polis Genel Müdürlüğü’ne ilettik” diye konuştu. Yayınladığı videolarında Kutlu Adalı cinayetiyle ilgisi olan isimleri açıklamasının ardından Sedat Peker’in görgü tanığı durumuna geçtiğini belirten Manavoğlu, dosyanın yeniden açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’yle olan Adli İş Birliği Anlaşması’ndan yola çıkarak Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaların araştırılması noktasında bir engel olmadığını anlatan Manavoğlu, “Başbakanlık direktif vermelidir. İnanıyorum ki eğer istenirse ve adım atılırsa konuyla ilgili gelişme olacaktır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 10:37