‘Ortak karar bekliyoruz’

Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin geçişlerin başlaması konusunda ortak karar alması gerektiğine işaret ederek, bu kararın alınması halinde KKTC hükümetinin geçişlerin bugünden başlamasına hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında saat 15.40’ta başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 19.00’da sona erdi.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olan birçok konunun etraflıca tartışılarak, bazı kararlar üretildiğini açıkladı.

Başbakan Saner, ülkede birçok konuda değişik bakanlıkların getirmiş olduğu önergeleri tartışarak, karara bağladıklarını da ifade etti.

Saner, Tarım Bakanlığı'nın, ülkedeki gıda güvenliğini artıma çalışmaları çerçevesinde tarımsal ve hayvancılık amaçlı bazı girişimlere imkan yarattığını söyledi.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin artırılması için ülkedeki su kuyularına elektrik enerjisi bağlanmasına yönelik sağlanan devlet desteğinin 10 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Başbakan Saner, gıda güvenliğinin diğer önemli bir bacağı olan sütlerin soğutma tankları için verilen soğuk zincir desteğini de 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükselttiklerini ifade ederek, bu kararla süt mamulleri standartlarının yükseltilmesine büyük bir destek vermiş olduklarını söyledi.

Saner, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan protokoller çerçevesinde, üç farklı sektöre yönelik yapacakları katkıları ileriki günlerde halk ile paylaşacaklarını da söyledi.

Güneye geçişler konusu



Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs'a geçişler konusunu da ele alarak, geçişlerin başlamasına imkan tanıyan kararlar ürettiklerini belirtti.Geçişlerin başlamasına ilişkin geçen KKTC hükümetinin çalışmalarını tamamladığını ve hazır olduğunu yineleyen Saner, bugün Sağlık Bakanlığı ile bu konuda istişarede bulunduğunu kaydetti.Saner, “Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonucunda, ki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de Sağlık Bakanlığı'na yapmış olduğu bir takım öneriler vardı, şunu çok net ifade edebilirim ki KKTC hükümeti için geçişlerin yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.Başbakan Saner, şöyle devam etti:14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak, günü birlik geçişlerin ya da 5 günden daha fazla kalma arzusunda olan farklı ülke vatandaşların Güney Kıbrıs’tan ülkemize gelebilmesi için bizler gerekli kararları üretmiş bulunmaktayız. Bakanlar Kurulu olarak bu kararları üretmiş olsak bile Cumhurbaşkanlığında bulunan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin de bu kararları üretmesi gerekiyor. İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin alacağı ortak karalar neticesinde kapılar eğer açılacaksa biz yarından (bugün) itibaren hükümet olarak hazırız.Başbakan Saner, “Her ne kadar İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin alacağı kararlara saygı duysak da hükümet olarak bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'den de daha ileri bir adım atarak bu kararları uygulayabileceğimizi çok net bir şekilde söylemek istiyorum” şeklinde devam etti.Başbakan Saner, tüm dünyadaki ülkelerin hastalığın seyrine göre, kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil olmak üzere 4 değişik kategoriye ayrılmış olduklarına işaret ederek, bu kategoriler çerçevesinde 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçişlere olanak tanınacağını açıkladı.