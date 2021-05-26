Kuzeyde 18, güneyde ise 79 yeni vaka bir can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 9 bin 361 test sonucunda 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Vakaların 3’ü Lefkoşa, 8’i Girne, 1’i Gazimağusa ve 1’i Lefke bölgesinden.

1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların yerleşim yerine göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1; Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1; Gazimağusa Baykal-1; Lefke Yedidalga-1.

Toplam vaka sayısının 7 bin 121, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısının 6 bin 797 olduğu ülkede tedavisi devam eden 291 vaka bulunuyor. 17 tanesi Pandemi Merkezi’nde, 262 tanesi pandemi otellerinde takip ediliyor. 11 vakanın ise tetkikleri sürüyor. 1 kişi ise yoğun bakımda.



Son 24 saat içerisinde 68 kişiye bileklik takılırken, 213 bileklikli kişinin de takibi sonlandırıldı.Takip edilen toplam bileklik sayısı 767, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 6 bin 168.

Güneyde vakalar düştü

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 79 yeni Coronavirüs vakası saptandı, 1 yeni can kaybı meydana geldi.

Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre dün yapılan 43 bin 347 testin 74'ü pozitif sonuçlandı, toplam vaka sayısı 72 bin 90'a ulaştı.

Dün kaybedilen 1 yeni hasta ile toplam can kaybı 357'ye yükseldi.

Hastanede tedavi görenlerin sayısı 97, durumu ciddi olanların sayısı 37 olarak açıkladı.