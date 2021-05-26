Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Suna ERDEN

Girne'ye bağlı Edremit bölgesinde lüks villaya yapılan baskında uyuşturucuyla tutuklanan 4’ü Nijeryalı, 3’ü Zimbaweli 7 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Gürültü yaptıkları için çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine düzenlenen baskında yakalanan 7 zanlıdan Oluwatofunmi Olukayo Onakoya, Ayama Asikpo, Johnkingsley Ughelu’nin uyuşturucuyla bağı tespit edildi. Eamonn Akpama, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi’nin suçsuz olduğu, sadece doğum günü partisi için villaya misafir gittikleri ortaya çıktı. Zanlı Preisca Chingaira’nın ise uyuşturucu suçu işlemediği ancak bir yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Polis, 7 zanlıdan 3’ünü serbest bırakırken, 3’ünü uyuşturucu birini ise ikamet izinsiz ülkede kalma suçlamasıyla mahkemeye çıkardı.

Duruşmada olayı aktaran polis,13 Mayıs 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Edremit bölgesinde bir evden gürültü yapıldığına dair Girne Adli Şube’ye şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, evin avlusunda ağaçlar arasında şüpheli görülen Oluwatofunmi Olukayo Onakoya ve Ayama Asikpo’nun alıkonulduğunu ifade etti.

Polis, ağaçlar arasında yapılan aramada naylon poşet içerisinde 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

İlk baskında 7 kişi



Polis memuru, evin içerisinde de arama yapıldığını; ikametgâhın salon kısmında tütün paketi içerisinde uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.Polis, evde tespit edilen Johnkingsley Ughelu, Eamonn Akpama, Preisca Chingaira, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi'nin de gözaltına alındığını açıkladı.Polis memuru,7 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 12 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis memuru, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Eamonn Akpama, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi’nin suçla bağlarının olmadığını tespit ettiklerini ve serbest bıraktıklarını ifade etti.Polis, zanlı Preisca Chingaira’nın ise uyuşturucu suçu işlemediğini ancak bir yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.Polis, memuru zanlılar Oluwatofunmi Olukayo Onakoya, Ayama Asikpo ve Johnkingsley Ughelu’nin uyuşturucu suçundan teminata bağlanmasını, Preisca Chingaira’nın ikamet izinsiz ülkede kalma soruşturması kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı Preisca Chingaira’nın 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Oluwatofunmi Olukayo Onakoya, Ayama Asikpo ve Johnkingsley Ughelu ise yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.