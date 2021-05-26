Yangının sorumlusu tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, dün sabah ağıllar bölgesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Spiral makinesiyle kesme işlemi yapıldığı esnada bir kıvılcımın kuru otları tutuşturması ile başlayan yangın sonucunda büyük hasar meydana geldi. Yangına Gazimağusa ve Geçitkale’den 5 itfaiye aracı müdahale etti. Yapılan soruşturma sonucu yangına neden olan İ.Ç (E-58) tutuklanırken, Diyalog muhabirine konuşan Dörtyol Muhtarı Salih Erel, mandıralar bölgesindeki ara yolların uzun süredir temizlenmediğine dikkat çekti. Erel, itfaiye araçlarının yolda ilerlemekte zorluk çektiği için yangının büyüdüğünü söyledi.

Spiral makinesi yangına neden oldu

Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 11. 00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar bölgesinde meydana geldi. İ.Ç.’nin spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; Hayri Boylu'ya ait hurdalık alanda bulunan plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar zarar gördü, Kerim Fidan'a ait ikametgahın 4 adet pencere camı ısıdan kırıldı, plastik su hattı ve elektrik kablosu ile bir adet elektrik direği ve üzerindeki aparatlar küle döndü.Polis yangına sebebiyet veren İ.Ç isimli zanlının tutuklandığını açıkladı.

Erel: Temizlik yapılmalı

Dörtyol Muhtarı Salih Erel, mandıralar bölgesindeki ara yolların uzun süredir temizlenmediğine dikkat çekti.

Erel, “Ara yolların kapalı olması itfaiye araçlarının yangına müdahalesine büyük engel teşkil etti ve yangın maalesef büyüdü” ifadelerini kullandı.