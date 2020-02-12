350 lira çaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olan İbrahim Lekesiz, yine rahat durmadı. Lekesiz’in bu kez Cortito isimli iş yerinden 350 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 9 Şubat 2020 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Cortito isimli işyerine, alüminyum pencereyi hasara uğrattıktan sonra girdiğini ve kasada muhafaza edilen 350 TL parayı sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının önceki gün tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını, benzeri birçok sabıkası olduğunu ve suç işlemeye devam ettiğini belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye 45 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.