Güney Kıbrıs’ta 210 bin 576 aşı yapıldı

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 210 bin 576 aşı yapıldı, bu aşılardan 152 bin 603’ünün ilk doz, 57 bin 973’ünün ise ikinci doz olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Cornavirüse bağlı yaşananlar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs konusunda devlet hastaneleriyle özel hastaneler arasındaki işbirliği çerçevesinde, geçen hafta sonu 35 hastanın, devlet hastanelerinden özel hastanelere taşındığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Haralambus, ülkedeki sağlık sisteminin sınırda olduğunu ancak dayanmaya devam ettiğini belirtti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) ise önümüzdeki günlerde Coronavirüs vakalarının daha da artış göstereceği ve buna bağlı olarak hasta girişlerinin çoğalacağı yönündeki öngörüye sahip olduğu kaydedildi.



Gazete, Rum Sağlık Bakanı, OKİPİ ve Özel Hastaneler Birliği arasında bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda hastaların hangi şartlarda ve ne şekilde taşınacağına dair yöntemlerin ele alındığını yazdı.Habere göre, OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilaou yaptığı açıklamada “durumun çok zor ve çok kritik olduğunu söyleyerek, toplumdaki vaka artış hızına bağlı olarak işlerin daha da kötüye gideceğinin anlaşıldığını” ifade etti.Harilaou, geçen cumartesi günü hasta yoğunluğu nedeniyle Larnaka Genel Hastanesi’nde ikinci bir kliniğin devreye girdiğini, gerekmesi halinde Baf Hastanesi’nde de ikinci bir kliniğin açılacağını belirtti.Alithia gazetesi de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün, Rum Devlet Fuar Alanı’nda AstraZeneca aşısı olduğunu yazdı.Habere göre, Hristodulidis, aşı olan vatandaş sayısının istikrarlı bir şekilde artmasının, pandeminin göğüslenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.Hristodulidis ayrıca epidemiyolojik verilerin çok kritik bir dönemde bulunduklarını ortaya koyduğunu belirtti ve vatandaşların, sorumluluk bilinci içerisinde tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulundu.