Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gönderilen 40 bin doz Sinovac aşısı teslim alındı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla günün ilk saatlerinde KKTC’ye getirilen aşılar, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Böylece Türkiye’den KKTC’ye gönderilen aşı miktarı 140 bine ulaştı.



Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aşıların salgınla mücadeleye yeni bir ivme kazandıracağını vurgulayarak, “Türkiye aşıya ulaşımda yaşanan tüm zorluklara rağmen yine Kıbrıs Türk halkına verdiği değeri ortaya koyarak bizlere 40 bin adet aşı daha sağladı” dedi.Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu konudaki taleplerine olumlu yaklaşımları ve destekleri için halk ve hükümet adına teşekkürlerini belirten Saner, yapılan başvurulara uygun olarak Sağlık Bakanlığınca aşılama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. “Hedefimiz mümkün olan en kısa süreden halkımızın yüzde 60-70’ini aşılamak, bu oranı hep devam ettirmek, açılma çabalarımızı ileri taşımak ve ekonomik aktiviteleri Covid- 19 öncesi seviyelerine taşımaktır” diyen Saner, Türkiye’nin desteği ile bu hedeflere ulaşılacağına inanç belirtti.