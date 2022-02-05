4 gramı 150 dolar

Aldığı ihbar üzerine Gönyeli’de yaşayan Chukwudi Agu’nun evine baskın yapan narkotik polisi uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Chukwudi Agu dün mahkemeye çıkarılırken, hakkındaki iddialar aktarıldı. Duruşmada zanlının 4 gram hintkenevirini 150 dolara satın aldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Şubat 2022 tarihinde Gönyeli’de yaşayan zanlının evine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından baskın yapıldığını söyledi. Polis, operasyonda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 150 dolara aranan bir kişiden satın aldığını ve içinden bir kısmını içerek tükettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının

3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.