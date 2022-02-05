4 kişi serbest

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen Barikat operasyonunda ele geçirilen 190 gram uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 10 kişiden 4’nün suçla bağlantısı bulunamadı. Suçsuz oldukları anlaşılan Mohammad Ahmad Mah’d Hasanat, Mahdi sa’ed Ali Khasawneh, Fadi Jamal Mohammad Ammous ve Moath Yousef Kayed Tahat serbest bırakılırken, Ammar Al Haj Ali, Izzat Albarmawi, Mohammad Sami Mustafa Alguzo, Imad Al Johmani, Mohammad Ammous ve Khaled Basım Naım Al Tarifi dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 31 Ocak 2022 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda Ledra Place Kara Kapısı’ndan güneyden kuzeye geçiş yapan Ammar Al Haj Ali ile onu BMW marka araçla almaya gelen Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun gözaltına alındığını söyledi.

Polis, Ammar Al Haj Ali’nin üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 170 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun kullanımındaki araçta ise 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve üç zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis, Izzat Albarmawi ve Mohammad Sami Mustafa Alguzo’nun Girne’de bulunan evine gidildiğini; bu esnada zanlıların ev arkadaşı Imad Al Johmani’nin ekipleri fark edince 4 gram uyuşturucu maddeyi ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas teraziyi apartmandan attığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Imad Al Johmani’nin yanı sıra ikametgahta tespit edilen Khaled Basım Naım Al Tarıfi’nin de tutuklandığını söyledi.

28 gramı 700 Euro

Tutuklanan zanlıların sorgulandığını ifade eden polis, Izzat Albarmawi’nin Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şahıs aracılığıyla KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini; 28 gramını 700 Euro karşılığında Khaled Basım Naım Al Tarifi’ye sattığının tespit edildiğini açıkladı. Izzat Albarmawi’nin uyuşturucunun 14 gramını ise şuan aranana şahsa satıp 250 Euro gelir elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, Khaled Basım Naım Al Tarifi’nin evinde yapılan aramada da içerisine uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf renk naylon poşet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet küçük vida ile bir adet plastik bıçak bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklediğini, serbest kalmaları halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.