Temmuz’da açılıyor

Güney Kıbrıs’ın geçtiğimiz yıl içinde merkezi Limasol’da bulunan 5 şubeli casino işletmesinden 13 milyon lira vergi tahsil ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Limasol’da inşaatı devam eden ‘City of Dreams Mediterranean Resort’ isimli casinonun önümüzdeki temmuz ayında devreye girmesi sonrasında vergi geliri 32 milyon Euro’ya yükselecek.

Rum ‘Ulusal Oyun ve Casino Denetimi Otoritesi’nin Rum meclisine sunulan bütçesine göre, 2022 yılında Devlet Sabit Fonu’na casino vergisi olarak 32 milyon Euro girecek.

Habere göre Rum Yönetiminin mevcut casinolardan 2021’de aldığı brüt gelirin yüzde 15’i oranındaki vergi 13 milyon Euro’ydu. 2023’te 54 milyon, 2024’te ise 59 milyon Euro vergi geliri alınacak.

Kuzey Kıbrıs’ta ise casino sayısının daha fazla olması nedeniyle devletin bir yıllık gelirinin 85 milyon dolar olduğu belirtildi.

Turist sayısında önemli artış

Bu arada Güney Kıbrıs’a 2021’de giden turist sayısının 2020 ile karşılaştırıldığında yüzde 207 oranında arttığı belirtildi.

Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, Ocak-Aralık 2021 döneminde adaya gelen turist sayısı, 2020’nin ilgili dönemiyle karşılaştırıldığında, 631 bin 609’dan bir milyon 936 bin 931’e yükseldi.

Pandemi öncesinde, yani 2019 yılında Güney Kıbrıs’ı 3 milyon 976 bin 777 kişi ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 19.8’ini İngilizler, yüzde 12.8’ini Yunanlılar, yüzde 9,5’ini Ruslar, yüze 7,2’sini Polonyalılar, yüzde 6,8’ini Almanlar ve yüzde6.4’ünü Ukraynalı turistler oluşturdu.