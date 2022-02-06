Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Coronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coronavirüsü hafif geçirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, birçok siyasi parti, spor kulübü ile kurum ve kuruluşlar geçmiş olsun mesajlarını paylaştı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Coronavirüse yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Coronavirüse yakalanması üzerine geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bakan Koca, "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

Erdoğan çiftine; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve birçok siyasi geçmiş olsun mesajı yayınladı.