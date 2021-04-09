Aklandılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ihbar üzerine evlerinde yapılana aramada bulunan 11 adet hapın uyuşturucu olabileceği gerekçesiyle tutuklanan İran uyruklu Shabdount Malamiri ile Muzaffer Fallah Sojaeri Mardmakdeh hakkındaki soruşturma tamamlandı.Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilen 11 adet hapla ilgili analiz sonucu dün polisin eline ulaştı. Hapların uyuşturucu içermediği tespit edilirken, iki şahıs mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Analiz sonucu çıktı

Narkotik ekipleri, aldıkları ihbar üzerine 4 Nisan tarihinde Shabdount Malamiri ile Muzaffer Fallah Sojaeri Mardmakdeh’in evine baskın yapmıştı. Evde yapılan aramada bulunan 11 hap uyuşturucu olabileceği şüphesiyle emare alınmış, iki şahıs soruşturma amaçlı gözaltına alınmıştı.

Mahkeme çıkarılan iki şahıs hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Haplarla ilgili analiz sonuçlarının çıkması ve hapların uyuşturucu olmadığının anlaşılması üzerine iki şahıs dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.