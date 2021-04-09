Tümü cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Temidayo O. Abdul Azez, ev arkadaşı Ayubami Sholotame ve suçta elebaşı rolünde olduğu iddia edilen Maimuna Adeyemi Zubairu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçta elebaşı rolünde olduğu belirtilen Zubairu’nin üniversite öğrencisi olduğu, diğer iki zanlının ise ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Mahkeme, üç zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Teminat duruşmasında olguları yeniden aktaran polis, 25 Mart saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini hatırlattı.

Zanlının suçüstü tutuklandığını dile getiren polis, evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, eve girilirken zanlı Ayubami Sholotame’nin ekipleri ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Sholotame’nin ifadesinde ev arkadaşı olan Azez’in uyuşturucu işleriyle uğraştığını, tutuklandığını gördüğü için korktuğunu, başı belaya girmesin diye çantayı attığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Abdul Azez’in ise ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak Maimuna Adeyemi Zubairu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, Azez’in amacının uyuşturucuları satıp, para kazanmak ve okul harcını ödemek olduğuna dair itirafta bulunduğunu açıkladı.

Kirasındaki evde uyuşturucu bulundu



Azez’in itirafları üzerine aranan şahıs ilan edilen Zubairu’nin 1 Nisan’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, ikametgâhında yapılan aramada yatak odasındaki çekmece içerisinde400 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, terlik içerisine gizlenmiş vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü, içerisinde uyuşturucu olan ucu yanık sigara sarma kağıdı bulunduğunu açıkladı.Zanlı Abdul Azez’in tasarrufunda bulunan satışa hazır 33 paket uyuşturucuyu Zubairu’nin internet üzerinden yönlendirmesiyle çöp bidonunun altından teslim aldığını söylediğini kaydeden polis, ancak suçlamaların Zubairu tarafından kabul edilmediğini ifade etti.Polis memuru, zanlı Azez’in tasarrufunda 2 adet ev anahtar bulunduğunu, birinin Gönyeli’de bir ikametgâha ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.Polis, söz konusu ikametgâha yapılan aramada 6 gram hintkeneviri bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti.Polis, söz konusu evin zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nin kirasında olduğunun tespit edildiğini de söyledi.

İkisi suçunu kabul etti

Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlılar Temidayo O. Abdul Azez ve Ayubamı Sholotame’nin suçlarını kabul eden gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, Maimuna Adeyemi Zubairu’nun ise ifade vermeyip suçlamaları reddettiğini aktardı.

Zanlılar ile ilgili muhaceret kontrolü yapıldığın belirten polis, Azez’in 2018, Sholotame’nin ise 2020 yılı Eylül ayından beri KKTC’de izinsiz kaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Zubairu’nun ise öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata talep etti.

Mahkeme, Azez ile Sholotame’nin yasal statüsü bulunmaması, Zubairu’nun ise uyuşturucu madde verme suçuyla bağlantısı olmasından dolayı tutuklu yargı kararı verdi. Üç zanlı da yargılanıncaya kadar 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.