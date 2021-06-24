4 yıl hapislik öngörülüyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2015 yılında özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrasında fenalaşarak, hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun (59) ölümünde ihmal olabileceğine dair tespit yapıldı.

Ailesinin talebi üzerine mahkeme kararıyla mezarından çıkarılarak otopsi yapılan Fikri Orakçıoğlu’nun ölümüyle ilgili adli ölüm soruşturması tamamlandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu inceleyen Adli Ölüm Sorgu Yargıcı, ölümde ihmal olabileceğine dair vurgu yaptı.

Bu gelişme üzerine polis soruşturması başlatılırken, Dr. Turgut Küçük ve Anestezist Süleyman Köroğlu dün 4 yıl hapis öngören “İhmalkârlık sonucu ölüme neden olma” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı konumunda olan doktorlar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Fikri Orakçıoğlu’nun 18 Eylül 2015 tarihinde Başkent Hastanesi’nde ameliyattan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ölüm yargıcının ihmal olabileceğine dair bulgu yaptığını söyledi. Bu bulgu üzerine soruşturma emri verildiğini kaydeden polis, Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu’nun ileride davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, ‘tedbirsizlik ve ihmalkârlık ölümüne neden olma’ suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, adli ölüm sorgu yargıcının ihmal olabileceğine dair bulguları olduğuna değindi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırılması, birer kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Ne olmuştu

Fikri Orakçıoğlu, Lefkoşa’da özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrasında fenalaşarak, hayatını kaybetmişti. Ailesi, Orakçıoğlu’nun doktor hatasından öldüğünü iddia ederek, soruşturma açılmasını talep etmişti.

Fikri Orakçıoğlu’nun cesedi gömüldükten 3 gün sonra ailesinin talebi üzerine mahkeme kararıyla mezarından çıkarılarak otopsi yapılmıştı.

Adli Tıp uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından yapılan otopside, alınan doku örnekleri, polis aracılığıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 10:19