Polis soruşturuyor

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi için bulunan 24 yaşındaki Ürdün uyruklu Khalil Musa Khalil Afaneh dün meydana gelen talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Gazimağusa’da yaşayan Afaneh’in anahtarını yanına almayı unuttuğu, eve girmek için merdiven boşluğunun penceresinden kendi penceresine geçmeye çalıştığı sırada 20.74 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

Beton zemine düşerek, olay yerinde hayatını kaybeden Afaneh’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Metrelerce yükseklikten düştü

Polisten alınan bilgiye göre; olay dün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Khalil Musa Khalil Afaneh, altıncı kattaki dairesinin giriş̧ kapısının kilitli kalmasından dolayı, merdiven boşluğunda bulunan alüminyum pencereden kendisine ait ikametgahın penceresine geçmek istediği sırada dengesini kaybedip 20.74 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, intihar ve cinayet şüpheleri üzerinde durdu ancak yapılan soruşturma sonucu Afaneh’in alüminyum pencereden geçmek istediği sırada düştüğü belirlendi. Afaneh’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

Khalil Musa Khalil Afaneh, çeşitli suçlardan birkaç kez tutuklanmış, yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.