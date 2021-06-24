Aşılama devam edecek



Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’den geçtiğimiz pazartesi günü 50 bin doz daha Sinovac gelmesiyle stoklarda yeterli miktarda aşı birikti, yetkililer çalışmaları hızlandırdı.

Ülke genelinde dün 5 bin 175 kişi aşılandı.

Sağlık Bakanlığı, önceki gün Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirirken, ayrıca dünden itibaren, otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşıları vurulmaya başlandı.

Sağlık ocağı doldu, taştı

Yeni aşı merkezlerinden biri olan Maraş Sağlık Ocağı’nda dün oldukça yoğunluk vardı. Sinovac, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yapıldığı merkeze giden vatandaşlar, sabah saatlerinde sıraya girdi. Sinovac ile AstraZeneca aşıları sabah saatlerinde, tek doz olarak vurulan Johnson&Johnson aşısı ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulandı.

18 yaş üstü herkes aşılanacak

Aşılama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken, bugünden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halka, Johnson&Johnson aşılarının yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Johnson&Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşların ve belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturması gerektiği vurgulandı.

Aşı merkezleri (Devlet kurumu)

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi: 08.30-14.30 (hafta sonu 08.30-18.00)

Gazimağusa Devlet Hastanesi: 09.00-16.00,

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 09.00-18.00,

Cengiz Topel Hastanesi: 09.00-13.30,

Mehmetçik Sağlık Merkezi: 08.00- 13.30,

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi: 09.00- 18.00,

İskele Sağlık Merkezi: 14.00-18.00,

Maraş Sağlık Merkezi: 14.00-18.00.

Aşı merkezleri (Özel kurumlar)

Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi: 08.00-17.00,

Girne’de Suat Günsel Hastanesi: 08.00-17.00,

GAÜ Smart Health Sağlık Merkezi: 08.00-17.00,

Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri: 08.00-17.00,

Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanseri: 08.00-17.00.