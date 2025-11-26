4 yıl yatacak

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi soruşturması kapsamında yargılanan okul direktörü ve hissedarı Serdal Gündüz’ün asistanı Berke Özbek hakkında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Sanık, aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkûm edildi. KTSÜ’de eğitim gören bazı öğrencilerin okul için yatırdıkları paraları kendi hesabına aktaran sanığın Serdal Gündüz tarafından yönlendirildiği belirtildi. Eğitim alanında gerçekleştirilen bu tür eylemlerin ülkeye zarar verdiği, öğrenciler ve aileler üzerinde ciddi güvensizlik yarattığı vurgulandı.

Zararın kendi payına düşenini ödedi

Karar öncesinde sanığa tüm ithamlar okundu. Özbek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Sanığın avukatı, Özbek’in zararın kendi payına düşen kısmını karşılamak amacıyla 210 bin TL ve bin 500 dolar ödeme yaptığını belirtti.

Daha sonra kararı açıklayan Mahkeme Başkanı, Serdal Gündüz ile Berke Özbek’in üniversitede eğitim gören öğrencilerin okul ücretlerini üniversite hesapları dışında tutarak sanığın kişisel hesabına yönlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın Ercan Havalimanı’nda çıkış yapacağı sırada tespit edilip tutuklandığını, sorgusunda hesabına yatırılan paralarla ilgili olarak “Serdal Hoca öyle istedi” dediğini aktardı.

Başkan, iddia makamının sunduğu olgu ve emarelerin birlikte değerlendirildiğini, bunların sanığın suçluluğunu kesin olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Başkan, sanığın mahkûm olduğu suçlardan biri olan “sahte ödeme emri düzenlemeye tahrik” suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nda ömür boyu hapislik cezası öngördüğünü belirtti. Başkan, bu nedenle sanığın işlediği fiillerin yasanın en ağır suçları arasında yer aldığını vurguladı.

Üniversitelerin itibarı zedelendi

Heyet başkanı, eğitim kurumlarında işlenen bu tür suçların kamu menfaatini doğrudan ilgilendirdiğini, toplumda huzursuzluk yarattığını ve üniversitelerin itibarını zedelediğini dile getirdi. Başkan şunları kaydetti:

“Sahtekarlıkla işlenen suçların son dönemde artış halinde olduğunu maalesef üzülerek gözlemlemekteyiz. Özellikle bir eğitim kurumu içerisinde bu tür suçların işlenmiş olması suçların vahametini artırmakta, ülkemiz için oldukça önemli olan üniversitelerimizin itibarını zedelemektedir. Ülkemiz üniversitelerinde yurt dışından ve yurt içinden birçok öğrenci bulunmaktadır. Eğitim alanında böyle bir sahtekarlığın yapılmış olması toplumuzu gençlerimizi huzursuz etmiştir. Ülkemiz bu suçlardan derin yara almıştır.”

Mahkeme başkanı, sanığın üniversitede asistan olarak görev yaptığı dönemde, Tanıtım Giderlerinin YÖDAK’a verileceği yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak üniversitenin ana kasasından bin 500 dolar nakit parayı aldığı ve bu parayı tasarrufunda tuttuğunu da belirtti.

Bu fiilin, sanığın diğer suçlarla aynı dönemde ve sahtekarlık yöntemleri kullanılarak işlendiğini ifade eden başkan, bunun suçların vahametini artırdığını söyledi.

Başkan, sanığın Serdal Gündüz ile birlikte farklı tarihlerde ve planlı şekilde hareket ettiğini, bu durumun suçların ağırlığını artıran unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Serdal Gündüz tarafından yönlendirildi

Mahkeme Başkanı, sanığın eylemlerinin niteliğini, sahtekarlıkla işlenen suçların toplumda artış göstermesini, suçların planlı biçimde işlenmesini ve eğitim kurumunda gerçekleşmesini ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Bazı faktörlerin de sanığın lehine değerlendirildiğini ifade eden Başkan, etkenleri şöyle sıraladı:

Sanığın Serdal Gündüz tarafından yönlendirilmiş olması.

Sirkat edilen paranın büyük bölümünün Gündüz tarafından kullanılması.

Zararın sanık tarafından ödenerek giderilmiş olması.

Suçların kabul edilmesi ve adaletin erken tecellisine katkı sağlanması.

Sanığın sabıkasının olmaması.

Genç sayılabilecek yaşta olması ve cezasını yabancı bir ülkede çekecek olması.

Başkan, tüm olguların değerlendirilmesi sonucunda hapis cezası dışında bir ceza tayin edilmesinin mümkün olmadığına hükmederek, Berke Özbek’i 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

