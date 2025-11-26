Telefonu inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki kişiyi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlığı kazandıracağı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen A.T. adlı zanlı, mağdurların polise başvurması üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Doğan Demirtaş; zanlının Temmuz ayı içerisinde Gazimağusa’da sakin iki kişiye kendisini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elçiliğinde görevli bir personel olarak tanıttığını söyledi. Polis, zanlının mağdurlara Rum vatandaşlığı çıkarabileceği yönünde güven verdiğini ve bu doğrultuda toplam 5 bin dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının; mağdurlara Güney Kıbrıs üzerinden araç getireceği yönünde de beyanda bulunarak kendilerine ait araçların devrini üzerine aldığını açıkladı. Polis, araç devir işlemlerinin zanlının yönlendirmeleriyle gerçekleştiğini ve bu işlemlerin de sahtekarlık kastıyla yapıldığını vurguladı.

Şikayetin önceki gün yapıldığını kaydeden polis, soruşturmanın başlangıç aşamasında olduğunu ve olayın ortaya çıkmasıyla birlikte zanlının kullanımındaki telefon üzerinde inceleme başlatıldığını açıkladı. Polis, dijital verilerin incelenmesi, para akışının araştırılması, araç devir işlemlerine ilişkin belgelerin toplanması ve mağdur ifadelerinin genişletilmesi için ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mahkeme; soruşturmanın selameti açısından zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

